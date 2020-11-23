На Невском пяточке нашли 12 боеприпасов

Все опасные предметы уже вывезены с территории и уничтожены.

На Невском пяточке были обнаружены 12 мин и артснарядов, о чем сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны находились в месте ожесточенных боев защитников Ленинграда.

Все опасные предметы были вывезены на полигон для дальнейшей ликвидации. Отмечается, что они находились в состоянии сильной коррозии, но все равно сохраняли свои боевые свойства.

Специалисты отмечают, что при обнаружении подозрительного предмета стоит сразу позвонить в экстренные службы и сделать все, чтобы никто не подходил к неизвестному объекту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрывотехники ОМОН ликвидировали боеприпасы, обнаруженные на Петроградке. Сотрудники дорожных служб сразу же обратились в правоохранительные органы