Взрывотехники ОМОН ликвидировали боеприпасы, обнаруженные на Петроградке

К какому временному периоду относятся найденные боеприпасы, не уточняется. Фото: пресс-служба ГУ ФСВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

К какому временному периоду относятся найденные боеприпасы, не уточняется. Фото: пресс-служба ГУ ФСВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В четверг, 12 ноября, на Петровском проспекте в Петроградском районе Северной столицы обнаружили несколько боеприпасов.

Опасные предметы, похожие на боеприпасы, были найдены в ходе проведения работ по укреплению набережной. Сотрудники дорожных служб сразу же обратились в правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, на место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа разминирования ОМОН управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Взрывотехники обследовали найденные предметы, а затем вывезли их на специальный полигон для последующего уничтожения. Относятся ли обнаруженные боеприпасы к эпохе Великой Отечественной войны, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад в Полежаевском парке нашли мину времен Великой Отечественной войны. Её благополучно вывезли и уничтожили.