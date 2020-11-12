Взрывотехники ОМОН ликвидировали боеприпасы, обнаруженные на Петроградке

В четверг, 12 ноября, на Петровском проспекте в Петроградском районе Северной столицы обнаружили несколько боеприпасов.
Опасные предметы, похожие на боеприпасы, были найдены в ходе проведения работ по укреплению набережной. Сотрудники дорожных служб сразу же обратились в правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, на место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа разминирования ОМОН управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Взрывотехники обследовали найденные предметы, а затем вывезли их на специальный полигон для последующего уничтожения. Относятся ли обнаруженные боеприпасы к эпохе Великой Отечественной войны, не уточняется.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад в Полежаевском парке нашли мину времен Великой Отечественной войны. Её благополучно вывезли и уничтожили.