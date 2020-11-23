На Рубинштейна создадут платную парковку: начало положено

На Рубинштейна создадут платную парковку: начало положено
Работы планируют завершить к концу 2020 года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На улице появится более сотни машиномест.

В центре Санкт-Петербурга появится платная парковка, рассчитанная на 104 автомобиля. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. На улице Рубинштейна уже начались работы по созданию паркинга – сейчас там устанавливают дорожные знаки, указывающие на места для инвалидов. Таковых в зоне парковки предусмотрено 11 штук.

За неделю сотрудники ведомства хотят установить паркоматы для оплаты паркинга. Их поставят у домов 3, 25 и 26. Затем будет нанесена дорожная разметка синего цвета и установлены знаки, которые предупредят автомобилистов о платной парковке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водители Калининского района заплатят почти 150 тыс. рублей за парковку на газонах. В Северной столице судебные приставы с начала 2020 года возбудили 91 исполнительное производство о взыскании штрафов за парковки на газонах.

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