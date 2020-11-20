Водители Калининского района заплатят почти 150 тыс. рублей за парковку на газонах

В Северной столице судебные приставы с начала 2020 года возбудили 91 исполнительное производство о взыскании штрафов за парковки на газонах. Почти 150 тыс. рублей выплатили петербуржцы за нарушения.

Как сообщает Главное управление ФССП по Санкт-Петербургу, штрафы выписывались нарушителям за неправильное размещение транспортных средств. В основном это касается тех, кто оставляет свои автомобили на газонах.

Таким образом, сумма взысканий за неполный 2020 год составила более 147 тыс. рублей.

«Так, 36-летний житель Санкт-Петербурга, беспечно оставивший свой автомобиль на газоне, был подвергнут административному наказанию в размере 3000 рублей. От должника денежные средства не поступили, в связи с чем задолженность была списана с его банковского счета», – говорится в сообщении пресс-службы ГУФССП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге легковушка врезалась в трамвай и перекрыла движение транспорта.