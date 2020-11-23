Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве «сглаживается»

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве &#171;сглаживается&#187;
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что за последние две недели в Москве ситуация с коронавирусом улучшилась.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова градоначальника. Так Сергей Собянин отметил, что в Москве происходит «сглаживание процессов» связанных с распространением коронавируса. За последнюю неделю количество новых случаев было около 6%.

Также Собянин добавил, что принятые ограничительные меры оказались крайне эффективными. Они не очень приятны для горожан, но эффективны.

«По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер в Москве ограничительного характера. Крайне неприятные, но, должен сказать, необходимые меры. Но с другой стороны, это, конечно, безусловно, дает свой эффект» — подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве за сутки от коронавируса умерли 76 человек.

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