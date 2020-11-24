Петербург попал в список регионов России с самой тяжелой обстановкой из-за Covid-19

В подавляющем большинстве субъектов уже приняты меры против распространения инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В подавляющем большинстве субъектов уже приняты меры против распространения инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Ситуация с Covid-19 в регионах России складывается по-разному, однако в некоторых из них зафиксированы превышения суточных показателей заболеваемости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, наиболее высокие показатели заболеваемости были зафиксированы в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Как сообщили «РИА Новости», также в указанном списке оказались Республика Коми, Тыва, Хакасия, Мурманская область, Магаданская область, Бурятия, Псковская и Новгородская области.

Попова подчеркнула, что большинство регионов приняли ограничительные мероприятия, однако призвала усилить контроль за ними.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в праздничные каникулы в России число инфицированных коронавирусом сильно не возрастет. Об этом предупредил врач.