В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 179 человек

За минувшие сутки в Северной столице коронавирус выявили у 3 179 человек. Город остается на втором месте в рейтинге среди регионов России по числу инфицированных.

Об этом стало известно сегодня, 24 ноября. Как сообщили в оперштабе, первое место в писке снова занимает Москва, где болезнь за сутки выявили у 5 838 человек. На третьем строчке Московская область — 970 инфицированных. В Ленобласти за указанный период вирус подхватили 204 человека.

Кроме того, за минувшие сутки медики успели обследовать 33 683 петербуржца. Под наблюдением специалистов из-за коронавируса остается 2 тыс. 992 человека. Из них 69 размещены в обсерваторе, 2 тыс. 177 признаны контактными, 746 находятся на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в список регионов России с самой тяжелой обстановкой из-за Covid-19.