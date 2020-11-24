В Петербурге за сутки провели более 33 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки медики успели обследовать 33 683 человека.

Об этом стало известно в вторник, 24 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением медиков из-за Covid-19 остается 2 тыс. 992 человека. Из них 69 находятся в обсерваторе, 2 тыс. 177 признаны контактными, 746 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, поступило 528 обращений. Звонки принимаются по номеру 122.

Напомним, чтобы получить помощь волонтеров, необходимо обратиться на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской поликлинике бесплатно выдают лекарство от коронавируса.