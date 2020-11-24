В России за сутки заразились коронавирусом 24,3 тысячи человек

По сведениям оперативного штаба на 10:40 24 ноября, на территории России зафиксировано 24 326 новых случаев коронавирусной инфекции.

Новые заражения зарегистрированы в каждом из регионов страны, 5 230 из общего числа (21,5%) являются контактными лицами и переносят болезнь без клинических проявлений. С начала пандемии нарастающим итогом в России заболели COVID-19 2 138 828 человек. Кроме того, за сутки коронавирус забрал жизни 491 пациента. Нарастающим итогом число погибших достигло 37 031 человек.

Также по выздоровлению из больниц выписали 23 226 пациентов, успешно справившихся с новой инфекицей. Общее количество победивших болезнь россиян выросло до 1 634 671 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию выявили еще у 3 179 человек за сутки.