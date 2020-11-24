В Петербурге промежуточная аттестация школьников пройдет дистанционно

Школьники Северной столицы переходят на смешанный режим обучения, совмещая очную и дистанционную форму уроков. В связи с этим промежуточная аттестация также состоится в онлайн-формате.

Как заявили в петербургском комитете по образованию, каждая школа самостоятельно определяет формат текущих и промежуточных аттестаций для детей, остающихся на смешанном режиме обучения. Образовательные учреждения учитывают количество школьников, находящихся дома, степень загруженности учителей и собственные технические технические возможности, пишет «Мойка78».

При этом власти рекомендуют осуществлять текущий контроль обучения и промежуточную аттестацию с применением дистанционных технологий. Процесс необходимо организовать таким образом, чтобы не допустить повышения нагрузки как на учеников, так и на их родителей и педагогов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как относятся родители петербургских школьников к цикличному обучению.