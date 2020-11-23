Gazeta.SPb выяснила, что о цикличном обучении думают родители петербургских школьников

Региональный Роспотребнадзор выступил против ухода петербургских школ на карантин. До этого вице-губернатор Ирина Потехина анонсировала цикличный формат обучения. Gazeta.SPb рассказывает, что о нем думают родители школьников.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу рекомендовало Смольному сохранить в городских учебных заведениях очный режим занятий. Напомним, сейчас дети могут учиться, как обычно, посещая школы, или дома — в смешанном формате, после чего — вернуться в классы.

На прошлой неделе вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о новой форме школьных уроков — цикличной. Она заключается в том, что дети две недели будут заниматься дома, неделю — в школе. И так по кругу.

Похоже, что родители во мнениях по поводу нововведения разошлись. Одни выступают против, потому что такой формат обучения в период пандемии коронавируса, на их взгляд, может навредить здоровью детей. Логика тут проста: за неделю, что ребенок ходит в школу, он может принести опасную заразу домой.

«Самостоятельно ковыряться дома, а потом все равно идти в школу и заражаться! Хуже и не придумать!» — отмечает одна из родительниц в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

К тому же, добавляют противники цикличного обучения, опыт с «двумя неделями» уже был — осенью школьникам продлили каникулы, — и он показал, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Петербурге все равно остается напряженной.

В то же время есть те, кого статистические данные по коронавирусу заставляют думать иначе. Некоторые петербуржцы, указывая на суточную заболеваемость, которая приближается к 3 тысячам человек, с нетерпением ждут решения о переходе школ на цикличное обучение. Такие сообщения появились, например, на официальной странице губернатора города Александра Беглова.

А для кого-то форма обучения не важна. Дистанционная или цикличная — пусть будет любая, главное — обезопасить детей и учителей.

Напомним, что, по словам Ирины Потехиной, на цикличное обучение петербургских школьников могут перевести в случае ухудшения в городе эпидемиологической обстановки. По сообщениям комитета по образованию, сейчас ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях позволяет продолжать очные занятия.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что при переходе на цикличный формат обучения для детей не предусматривается получение продуктовых наборов или денежной компенсации за питание.

Координирует и контролирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.