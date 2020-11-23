Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 20 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 20 человек
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

В Петербурге скончались еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 100864 случая заражения COVID-19, скончались 4973 человека, выздоровело 58488 пациентов.

Под медицинским наблюдением находится 2184 человек. Из них 72 — в обсерваторе, 1390 — контактные, 722 — на самоизоляции. За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в нарастающим итогом среди россиян подхватили коронавирус 2 114 502 человека во всех регионах без исключения. Кроме того, за сутки зафиксировали 361 летальный случай.

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