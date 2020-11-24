Цена нефти Brent превысила $47 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE показала рост на 2,43%. В итоге стоимость барреля составила 47,12 долларов США за один баррель.

Как сообщает ТАСС, последний раз такой показатель был зафиксирован 6 марта 2020 года. Таковы данные торговой площадки на 17:38 по московскому времени.

Что касается WTI, то их нефть торгуется на уровне 44,28 долларов США за баррель. Данный показатель на 2,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 17:49 по московскому времени нефть Brent ускорила рост до 2,52% и торговалась на отметке в $47,22 за баррель. В то же время нефть WTI торговалась на уровне $44,3 за баррель (+2,9%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цена нефти Brent превысила 45 долларов впервые с сентября.

На фоне прошедших выборов в США и успешных испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech стоимость нефти Brent превысила $45 впервые со 2 сентября.