Выплаты за помощь коронавирусным больным продлены до конца 2021 года

Выплаты за помощь коронавирусным больным продлены до конца 2021 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Во вторник, 24 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении социальных выплат работникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом.

Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, выплаты будут доступны до 31 декабря 2021 года. Получить их смогут работники, оказывающие помощь в лечение коронавируса, и те, кто занимает руководящие должности, но контактирует с больными.

Кроме этого, на выплаты смогут рассчитывать медицинские работники с высшим образованием, а также средний и младший персонал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года. Программа будет длиться в течение трёх месяцев, до 1 апреля.

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