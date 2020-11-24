Выплаты за помощь коронавирусным больным продлены до конца 2021 года

Во вторник, 24 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении социальных выплат работникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом.

Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, выплаты будут доступны до 31 декабря 2021 года. Получить их смогут работники, оказывающие помощь в лечение коронавируса, и те, кто занимает руководящие должности, но контактирует с больными.

Кроме этого, на выплаты смогут рассчитывать медицинские работники с высшим образованием, а также средний и младший персонал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года. Программа будет длиться в течение трёх месяцев, до 1 апреля.