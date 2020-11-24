МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России до 2,5% в следующем году

Международный валютный фонд поменял свой прогноз насчет показателя ВВП в следующем году. Месяцем ранее в ведомстве заявили о росте экономики России на 2,8%.

Данные об этом появились в докладе фонда во вторник, 24 ноября.

«Мы предполагаем, что экономика России сократится примерно на 4% в этом году и вырастет на 2,5% в 2021 г., полагая, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается», — говорится в сообщении МВФ.

Также фонд оценил российские антикризисные меры, которые позволили сдержать спад экономики. Если говорить цифрами, то «фискальные меры составили около 3,5% ВВП, или около 4,5%, если включать внебюджетные меры».

Кроме этого, эксперты считают, что Центробанку не стоит поддерживать банки страны слишком долго из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне смогут получить выплаты за помощь коронавирусным больным до конца 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.