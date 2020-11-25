В Польше открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

В польском городе Мщонув, недалеко от Варшавы, открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Об этом сообщает Independent.

Глубина бассейна составляет 45 метров. В нем помещаются 8 тыс. кубических метров воды, что в 20 раз больше объема классического олимпийского бассейна.

Бассейн оборудован гостиничными комнатами на глубине пяти метров под водой, а также рестораном, подводным тоннелем и 25-метровым «колодцем». Кроме того, в бассейне построены «пятиэтажные» пещеры со сталактитами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дельфинарий в Петербурге вынужден съехать из-за окончания договора аренды. Собственник бассейна не хочет его продлевать, так как здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Проект нового здания уже подготовлен и сейчас проходит экспертизу.