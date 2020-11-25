Разведенная Рита Дакота призвала девушек не разрушать чужие семьи

Разведенная Рита Дакота призвала девушек не разрушать чужие семьи
Рита Дакота. Фото: https://www.instagram.com/ritadakota/

Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, опубликовала несколько роликов из TikTok, в которых девушки заявляют, что не намерены выходить замуж по любви, ведь тогда их ждет жизнь в слезах.

Новый пост звезда выложила в Instagram. Дакота обратила внимание на новый тренд TikTok, в котором девушки, повторяя фразу из фильма, заявляют, что «лучше быть любовницей, чем женой». Дакота изъявила желание ввести собственный тренд — тренд на нравственность.

По словам певицы, она никогда не поддержит пропаганду такого отношения к браку, поэтому призывает своих поклонниц не разрушать чужие семьи, а создавать свои. Она также отметила, что на популярной платформе публикуют ролики, которые несут в себе поломанные ценности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рита Дакота разделась в поддержку Дзюбы. Она заявила, что в интимным видео футболиста нет ничего страшного.

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