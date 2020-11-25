Волонтер и двое нанимателей изнасиловали мужчину дубинкой и заперли на неделю в Сергиево

В Петербурге полицейские задержали троих мужчин, который избили и изнасиловали разнорабочего. Один из них — волонтер организации, которая помогает оказавшимся в трудной ситуации людям.

Пугающий инцидент произошел в поселке Сергиево. В отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что в одном из домов на улице Карла Маркса удерживают его 42-летнего брата.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили мужчину в одной из комнат. Выяснилось, что 26 октября он приехал по объявлению, проживал по указанному адресу и работал на различных объектах в городе. 17 ноября мужчина потребовал у нанимателей оплату за выполненную им работу, обещая в противном случае пожаловаться.

Трое нанимателей силой отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой, при этом удерживая, вставляли дубинку в задний проход, а также поочередно совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. После этого жертву заперли в комнате. Мужчина просидел там неделю.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него сотрясение мозга, переломы ребер и других костей, синяки, закрытую травму живота, травмы гениталий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец споил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Об этом девочка рассказала своему преподавателю.