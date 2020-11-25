Без «площадки» и мобильников: как изменится экзамен на водительские права

Уже с весны следующего года в России может поменяться регламент сдачи экзамена на водительские права. Изменения прорабатывает МВД.

О проекте административного регламента МВД по проведению экзамена на право управления транспортными средствами стало известно в среду, 25 ноября, передает РИА новости.

Одно из главных изменений – новая структура экзамена. Сейчас она предполагает части «теория», «площадка» и «город». Оставить планируют «теорию» и «город». Отмечается, что, линейка упражнений в «городе» будет расширена, так что сотрудник Госавтоинспекции сможет оценить, насколько водитель будет осторожен.

Так, в настоящее время регламент включает перечень из 17 «грубых» нарушений, за каждое из которых будущий водитель может получить сразу пять штрафных баллов и провалить экзамен. В новом регламенте список может быть сокращен до 15.

Новой грубой ошибкой будет считаться использование мобильных телефонов и других средств связи. Кроме того, водитель автоматически провалит экзамен, если он забудет пристегнуться ремнем безопасности. В настоящее время эта ошибка относится к категории «средние».

Как ожидается, новый регламент вступит в силу с 1 апреля следующего года.