Сын Ширвиндта рассказал о состоянии артиста после госпитализации с Covid-19

Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года. Фото: Wikipedia

Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года. Фото: Wikipedia

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт был госпитализирован с коронавирусом в среду, 25 ноября.

Об этом сообщил директор театра сатиры Мамед Агаев, передает ТАСС. Отмечается, что у артиста зафиксирована легкая форма инфекции. При этом: некоторые СМИ указали, что состояние Ширвиндта критическое.

О том, как себя чувствует Александр Ширвиндт, рассказал ТАСС его сын телеведущий Михаил.

«Сейчас на самом деле у него обнаружен этот несчастный коронавирус, у него, у моей мамы. Обычно больные в таком состоянии находятся дома, но мы решили подстраховаться, учитывая возраст», — заявил Михаил Ширвиндт.

Кроме этого, телеведущий отметил, что у его отца кашель и невысокая температура. Мать не испытывает симптомов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае.