В России от Covid-19 впервые умерло более 500 человек за сутки

В России от Covid-19 впервые умерло более 500 человек за сутки
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. Фото: pixabay.com

В России за сутки выявили еще 23 675 случаев заболевания COVID-19. 21,8% из них не имели клинических проявлений болезни.

Об этом стало известно в среду, 25 ноября. Как сообщил оперативный штаб, из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни, общее число смертей от COVID-19 в России составляет 37 538 человек.

Большинство случаев зафиксированы в Москве. Там за сутки зарегистрировано 4 685 случаев заражения. Второе и третье места антирейтинга занимают Санкт-Петербург (3 421) и Подмосковье (1 005).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в мире зарегистрировали 59 млн 679 тыс. 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером по числу заболевших остается США.

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