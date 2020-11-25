В России продажи легковушек могут сократиться на 9-11%

В России продажи легковушек могут сократиться на 9-11%
«АвтоВАЗ» снова поднял цены на свои автомобили .Фото: АвтоВАЗ

На российском рынке может сократиться продажа новых легковых автомобилей. В 2020 году статистика может показать убыток на 9-11%.

Данные об этом следуют из презентации аналитического агентства «Автостат». Она была показана на онлайн-конференции.

Таким образом, в 2020 году базовый прогноз на продажи составляет — 1,43 млн машин. Оптимистичный прогноз — 1,45 млн штук. В случае негативных раскладов — 1,42 млн.

«На 2021 год получаются следующие цифры — по базовому прогнозу мы предполагаем снижение на 5-6%, это около 1,35 млн машин. По оптимистичному сценарию рынок может вырасти до 5% — это не менее 1,5 млн машин, и по пессимистичному сценарию это падение до -12%, то есть 1,25 млн», — заявил руководитель проектов «Автостата» Виктор Пушкарев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поддержанные автомобили на российском рынке выросли в цене на 16%.

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