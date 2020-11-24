Подержанные автомобили на российском рынке выросли в цене на 16% с начала года

С января по октябрь 2020 года подержанные автомобили на российском рынке подорожали быстрее новых машин.

Наиболее популярными б/у авто за этот период аналитики «Авто.ру» называют Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris — раньше на его месте была Lada. Эксперты также считают, что рост цен продолжится и ранее чем весной 2021 года спада активности ожидать не стоит.

В среднем, цена автомобилей на вторичном рынке в России по состоянию на конец октября выросла на 16%, до 576,7 тысяч рублей. В течение года рост стоимости подержанных машин замедлялся только в период карантинных ограничений первой волны коронавируса — в апреле по сравнению с мартом цены снизились на 11%, до 473,8 тысяч рублей. А уже с апреля по ноябрь из-за отложенного спроса и ослабления рубля повышение стоимости составило 22%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сфера производства автомобилей оказалась наиболее пострадавшей из-за пандемии коронавируса.