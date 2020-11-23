В Петербурге из-за Covid-19 больше всего пострадала автомобильная сфера

В Петербурге из-за Covid-19 больше всего пострадала автомобильная сфера
«АвтоВАЗ» снова поднял цены на свои автомобили .Фото: АвтоВАЗ

Коронавирусная инфекция оказала большое влияние на промышленность Северной столицы. Больше всего из-за новой пандемии пострадала сфера автомобильного производства.

Об этом в Смольном рассказали телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилла Соловейчика, появление коронавируса очень сильно замедлило темпы развития автопрома. Для того, чтобы вернуться к привычным показателям, понадобиться длительное время.

«Наиболее пострадавшие от коронавируса были предприятия автопрома. Действительно, были остановлены некоторые производства, и восстановление идет крайне сложно» — говорится в сообщении телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что юрист предупредил о мошеннических действиях при продаже автомобилей по акции.

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