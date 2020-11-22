Юрист предупредил о мошеннических схемах при продаже автомобилей по акции

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал об опасностях, которые могут ждать при приобретении автомобиля в рамках акций.

Выгодные предложения делают не только официальные дилеры, но и «серые» автосалоны. Однако при детальном изучении оказывается, что скидки, предлагаемые официальными представителями, либо минимальны, либо уже неактуальны. А вот в «серых» автосалонах может ждать серьезный обман, пишет агентство «Прайм».

Под предлогом акционного предложения вам могут продать машину со скрытыми дефектами, заставить воспользоваться платными услугами, из-за чего конечная стоимость покупки даже превысит цену без скидки, льготные кредитные условия на самом деле окажутся еще более суровыми, чем у банков, работающих с официальными дилерами. Подписав договор с такими условиями, восстановить справедливость можно будет только через суд, — да и то не всегда. Главное условие успешной покупки авто — внимательное изучение договора, считает эксперт.

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