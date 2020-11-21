Россиянам рассказали, как защитить банковские карты от мошенников

Им советуют завести сразу несколько карт.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, как защитить банковские карты от мошенников в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что лучше всего завести две или даже три карточки. Одну использовать для получения зарплаты, на второй хранить сбережения, а третьей расплачиваться.

Основные средства лучше всего хранить на неиспользуемых картах – тогда с меньшей вероятностью персональные данные попадут в Сеть. Эксперт добавил, что мошенники не могут расплачиваться чужой картой, имея только чек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка продиктовала «банковским мошенникам» данные карты и лишилась 340 тысяч.