Петербурженка продиктовала «банковским мошенникам» данные карты и лишилась 340 тысяч

В Калининском районе Петербурга пенсионерка лишилась более 300 тыс. рублей. Женщина стала жертвой «банковских мошенников».

Инцидент произошел 10 ноября, однако в полицию пенсионерка обратилась только спустя пять дней. 62-летняя женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк».

Как стало известно Gazeta.spb.ru, собеседник заявил, что с банковской карты пенсионерки пытались похитить деньги. Напуганная женщина продиктовала неизвестному данные своей карты, после чего с нее списали 340 тыс. рублей.

Пенсионерка объяснила, что обратилась в полицию не сразу, так как ждала документы из банка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка на Савушкина лишилась 1,5 млн при «обмене денег».