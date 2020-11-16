Петербурженка продиктовала «банковским мошенникам» данные карты и лишилась 340 тысяч

В Калининском районе Петербурга пенсионерка лишилась более 300 тыс. рублей. Женщина стала жертвой «банковских мошенников».
Инцидент произошел 10 ноября, однако в полицию пенсионерка обратилась только спустя пять дней. 62-летняя женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк».
Как стало известно Gazeta.spb.ru, собеседник заявил, что с банковской карты пенсионерки пытались похитить деньги. Напуганная женщина продиктовала неизвестному данные своей карты, после чего с нее списали 340 тыс. рублей.
Пенсионерка объяснила, что обратилась в полицию не сразу, так как ждала документы из банка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка на Савушкина лишилась 1,5 млн при «обмене денег».