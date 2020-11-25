Искусственный интеллект научили диагностировать болезнь Паркинсона по глазам

Искусственный интеллект научили диагностировать болезнь Паркинсона по глазам
Лечить болезнь Паркинсона все еще не научились, но сегодня медицина способна значительно облегчить симптомы заболевания. Фото: pixabay

Специалисты научили искусственный интеллект определять болезнь Паркинсона еще до появления видимых симптомов. Это стало возможным, благодаря обследованию глазного дна пациента.

С докладом на соответствующую тему выступили на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки. Ученые объяснили, что на снимке глаза можно заметить погибшие или поврежденные нейроны мозга, ответственные за выделение гормона дофамина.

Одним из признаков болезни Паркинсона является разрушение черной субстанции в головном мозге, которая синтезирует так называемый «гормон радости» (дофамин) и направляет его в двигательные центры. Следовательно, у человека с синдромом Паркинсона наблюдается нарушение координации, потеря равновесия и иногда болезненные ощущения при движении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что какао оказался чрезвычайно полезным для мозга напитком.

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Искусственный интеллект научили диагностировать болезнь Паркинсона по глазам