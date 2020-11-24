Ученые обнаружили популярный напиток, чрезвычайно полезный для мозга

Полезные вещества, содержащиеся в какао, также можно найти во фруктах и овощах. Фото: pixabay

Полезные вещества, содержащиеся в какао, также можно найти во фруктах и овощах. Фото: pixabay

Ученые из Бирмингемского университета совместно с коллегами из университета Иллинойса изучили влияние какао на активность мозга.

Интерес исследователей привлекли флаванолы — органические вещества, содержащиеся в какао. Эксперименты показали, что флаванолы усиливают поступление кислорода в мозг, что, в свою очередь, благоприятно влияет на когнитивные способности. Итогами исследования ученые поделились в издании Scientific Reports.

Специалисты также подчеркивают, что флаванолы содержатся не только в какао, но и других, даже более полезных продуктах — фруктах и овощах. Таким образом, их употребление в умеренном количестве положительно воздействует на сосудистые функции мозга и даже позволяет ускорить восстановление после несерьезных сосудистых заболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о напитке, который помогает легче переносить коронавирусную инфекцию.