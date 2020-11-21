Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом

Чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность коронавируса.

К такому выводу пришли ученые Института вирусологии Университетской клиники Эссена, которые обрабатывали инфицированные коронавирусом клетки чаями из названных трав.

Специалисты сначала доводили напиток до кипения, потом настаивали чай на протяжении двух часов при температуре воды 60°C, сообщают РИА «Новости».

Согласно исследованию, для значительного подавления активности коронавирусной инфекции хватает даже 30 минут воздействия шалфея и периллы. Эксперты отмечают чаи на основе этих трав можно использовать как профилактические средства против коронавируса.

Отметим, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло более 57 тыс. 517 случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт отметил, что россияне верят, будто спиртовые настойки помогают укреплять иммунитет. Он думает, что на самом деле люди ищут повод выпить и алкоголь никак не связан с улучшением самочувствия. Напротив: спиртное негативно сказывается на иммунитете.