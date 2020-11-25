Малоимущим россиянам предложили выплатить по 10 тыс. рублей к Новому году

Миронов считает, что многие могут остаться без праздничного стола из-за пандемии.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил выплатить по 10 тысяч рублей всем малоимущим россиянам в преддверии Нового года. Он заявил, что из-за пандемии коронавируса многие многодетные семьи и пенсионеры не смогут позволить себе праздничный стол. Об этом пишет РИА Новости.

«В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей»,

— сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба фракции.

Он убежден, что в первую очередь в средствах нуждаются пенсионеры, которые вынуждены самоизолироваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали самые худшие подарки на Новый Год. Опрос проводился с 10 по 14 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.