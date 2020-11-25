В Минпомторге придумали, как открыть фуд-корты в ТЦ

С 9 ноября запретили работу фуд-кортов и фуд-плейсов в Петербурге. Фото: pixabay.com

С 9 ноября запретили работу фуд-кортов и фуд-плейсов в Петербурге. Фото: pixabay.com

В ведомстве предложили соблюдение нескольких правил, которые позволили бы обезопасить посетителей точек общественного питания.

Минпромторг предложил правительству альтернативу закрытию фуд-кортов в торговых центрах в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Есть сразу несколько способов оставить точки общественного питания открытыми. Так, кафе могут обслуживать граждан как в ресторанах – столики будут стоять в полутора метрах друг от друга, их будут протирать после каждого гостя спецраствором. Также можно установить защитные экраны на стойке оформления и выдачи заказов.

Ведомство считает, что при соблюдении этих правил фуд-корты можно оставить открытыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге владельцы ТЦ просят открыть фуд-корты. Они убеждены, что это снижает интерес горожан к покупкам.