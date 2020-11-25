Благотворителей Петербурга подозревают в избиении и изнасиловании мужчины

Благотворителей Петербурга подозревают в избиении и изнасиловании мужчины
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Pixabay

В офисе РБОО «Линия жизни» прошли обыски, в рамках которых проверили документацию.

В Санкт-Петербурге 25 ноября прошли обыски в офисе РБОО «Линия жизни» на Крупской, сотрудников которой подозревают в страшном преступлении. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Напоминаем, что в поселке Сергиево обнаружили мужчину в тяжелом состоянии. Он был заперт в доме на улице Карла Маркса. По предварительным данным, гражданин просил у благотворителей выплатить ему зарплату и за свою просьбу чуть не поплатился жизнью. Его избили и изнасиловали, а затем увезли в поселок.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец споил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Изначально 13-летняя девочка сообщила по СМС о страшном инциденте школьному психологу, после новость дошла и до матери учащейся.

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