Виктория Боня пожаловалась на злых полицейских в аэропорту Парижа

Блогер заявила, что ее задержали, хотя она ничего плохого не делала.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что попала в неприятную ситуацию в парижском аэропорту. Подробностями она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Она отметила, что улетела за границу, чтобы отметить день рождения. Светскую львицу задержали, когда она сняла маску, чтобы попить воды. Боня уверяет, что на нее кричали, хотя она просто сидела на стуле и ничего плохого не делала.

«Полицейский на меня так орал ни за что, ни про что, просто так»,

— поделилась возмущенная звезда.

Боню отвели в отделение полиции, а затем отпустили. Она благополучно улетела туда, куда хотела, но неприятный осадок остался до сих пор. Пока что звезда не говорит, где отметит праздник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уехавшую к каннибалам Викторию Боню нашли у перуанских шаманов.