В Петербурге после поджога автомобиля задержали буйного мужчину

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 25 ноября в полицию поступило сообщение, что возле дома №28 корпус 2 Партизана Германа горит машина.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали неработающего мужчину 1986 года рождения.

Мужчина явно был не в себе. Он зачем-то выбрасывал вещи из своей квартиры на припаркованные автомобили.

По предварительным данным, подозреваемый вышел на улицу и разбив заднее стекло автомобиля «Шевроле Клан», забросил в салон бутылку с некой жидкостью, поджег автомобиль. Владелец успел потушить автомобиль.

Сумма ущерба устанавливается. Неадекватного мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники уголовного розыска задержали жителя города Ломоносов, который подозревается в поджоге автомобиля «Ниссан Кашкай», принадлежащего 39-летнему риэлтору. После возгорания автомобиля к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили владельца машины и изучили место преступления.