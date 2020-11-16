В Ломоносове задержали подозреваемого в поджоге иномарки риэлтора на проспекте Пархоменко

Мужчина задержан, и ему грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Мужчина задержан, и ему грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя города Ломоносов, который подозревается в поджоге автомобиля «Ниссан Кашкай», принадлежащего 39-летнему риэлтору.

Инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, около 4 часов утра. После возгорания автомобиля к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили владельца машины и изучили место преступления. В результате поджога, к счастью, никто не пострадал — лишь частично выгорела иномарка.

По факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества было заведено уголовное дело. В результате в ночь на 15 ноября усилия правоохранителей оправдались: был задержан подозреваемый в совершении поджога. Им оказался 42-летний безработный житель Ломоносова. Мотивы его действий пока непонятны, их еще предстоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в электричке направления Калище-Балтийский вокзал умер пассажир. Это привело к сильной задержке некоторых поездов.