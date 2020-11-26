Полиция проводит проверку после ДТП на Шпалерной

Полиция проводит проверку после ДТП на Шпалерной улице, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место оперативно прибыли сотрудники ДПС, проводится разбирательство.

Напомним, у дома 54 по Шпалерной улице 27-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил 34-летнюю женщину, трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком. Они переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП дети с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Мать находиться в больнице с детьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.