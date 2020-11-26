В Петербурге доцента вуза подозревают в получении взятки от студента

Мужчина получил 52 тысячи рублей и обещал поставить хорошие оценки за зачеты, экзамены и курсовые работы.
В Санкт-Петербурге задержали доцента кафедры одного из местных вузов за подозрение в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело.
Известно, что преподавателя задержали во время передачи денег. Он получил от студента 52 тысячи рублей и обещал, что поставит хорошие оценки за зачеты, экзамены и курсовые работы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, мог ли доцент получить средства от других студентов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге взяли под стражу фигуранта дела о взятке в 15 млн рублей.