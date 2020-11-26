В Петербурге выбрали главу избиркома

На пост назначили Наталью Чечину – ее кандидатуру поддержали единогласно.

Председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии стала Наталья Чечина. Об этом сообщает 78.ru. Сегодня, 26 ноября, провели тайное голосование, в рамках которого кандидатуру Чечиной поддержали 13 человек из 14. Таким образом, она одержала бесспорную победу.

Напоминаем, что до назначения Чечиной пост главы избиркома занимал Виктор Миненко, который ушел в отставку 12 ноября. Его деятельность неоднократно критиковала Элла Памфилова, глава российского ЦИК. Она выразила недовольство после того, как Беглов вручил Миненко награду за отличную работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЦИК рекомендовала избрать Наталью Чечину главой горизбиркома Петербурга. До этого женщина занимала пост главы администрации Курортного района Петербурга. Её кандидатуру на новую должность предложили в Центральной избирательной комиссии по итогам заседания, прошедшего 18 ноября. Чиновница успешно прошла все проверочные процедуры.