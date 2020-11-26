На Матроса Железняка разбились такси и машина на тест-драйве

На Матроса Железняка разбились такси и машина на тест-драйве
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Один из автомобилей чуть не угодил на железнодорожные пути.

На Матроса Железняка сегодня, 26 ноября, произошла жесткая авария. Подробностями поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На участке дороги столкнулись два автомобиля – такси «Ситимобил» и машина на тест-драйве. В результате одна легковушка получила серьезные повреждения, а другую машину отбросило в сторону железнодорожных путей.

На место прибыли две кареты скорой помощи. По дороге разбросаны осколки и части от поврежденных машин. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Остается надеяться, что все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция проводит проверку после ДТП на Шпалерной. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС, проводится разбирательство.

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