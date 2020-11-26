Росэнергоатом опроверг информацию о ЧП на Ленинградской АЭС

Росэнергоатом опроверг информацию о ЧП на Ленинградской АЭС
Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) в Сосновом Бору. Фото: группа "Атомград Сосновый Бор"/"ВКонтакте"

Пресс-служба Росэнергоатома заявила, что сообщения о чрезвычайном происшествии на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) являются ложными.

В ряде СМИ ранее появилась информация о превышении радиационного фона на территории ЛАЭС, однако учреждения работает в штатном режиме, никаких чрезвычайных инцидентов не происходило. Распространителей фейковой информации уже разыскивают правоохранительные органы — злоумышленников привлекут к ответственности.

Росэнергоатом также отчитался, что на данный момент на ЛАЭС полностью работают 3-й и 4-й блоки, 6-й блок задействован на 75%. 1-й и 2-й блоки остановлены — их готовят к выводу из эксплуатации, 5-й блок находится на плановом ремонте. Радиационный фон как на территории атомной станции, так и в Сосновом Бору остается в пределах нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть попала в список неблагополучных регионов России с повышенным уровнем радиоактивного излучения.

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