В «Сапсанах» могут появиться купе со спальными местами

В &#171;Сапсанах&#187; могут появиться купе со спальными местами
Спальные места появятся в вагонах "Сапсана" с 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В высокоскоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Северной столицей, появятся закрытые купе со спальными местами.

Об этом в четверг, 26 ноября, заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. По его словам, спальные купы появятся в новых партиях составов, которые начнут поставлять в 2022 году. В момент модернизации первых «Сапсанов» внедрить технологическое новшество не успели.

Пегов добавил, что пассажиры неоднократно просили об организации купе со спальными местами в вагонах «Сапсана». В РЖД шло долгое обсуждение этого вопроса, который, к счастью, успешно решили. Замглавы РЖД также отметил, что в каждом вагоне планируется разместить одно спальное купе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом позволит добираться из города в город за два часа.

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В «Сапсанах» могут появиться купе со спальными местами