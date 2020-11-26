В «Сапсанах» могут появиться купе со спальными местами

В высокоскоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Северной столицей, появятся закрытые купе со спальными местами.
Об этом в четверг, 26 ноября, заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. По его словам, спальные купы появятся в новых партиях составов, которые начнут поставлять в 2022 году. В момент модернизации первых «Сапсанов» внедрить технологическое новшество не успели.
Пегов добавил, что пассажиры неоднократно просили об организации купе со спальными местами в вагонах «Сапсана». В РЖД шло долгое обсуждение этого вопроса, который, к счастью, успешно решили. Замглавы РЖД также отметил, что в каждом вагоне планируется разместить одно спальное купе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом позволит добираться из города в город за два часа.