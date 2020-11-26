В Японии подсчитали себестоимость iPhone 12

В Японии подсчитали себестоимость iPhone 12
iPhone 12 и iPhone 12 mini. Фото: Apple

Японские аналитики выяснили, что компоненты флагманского смартфона Apple iPhone 12 обходятся производителю в 373 доллара.

Наиболее дорогостоящей деталью гаджета является OLED-матрица, стоимость которой составляет 70 долларов. Еще в 40 долларов обойдется чипсет Apple A14 Bionic, а третьей по дороговизне частью iPhone является флэш-память производства Samsung (19 долларов), пишет издание Nikkei. Еще в 5,5-7,4 доллара обходятся фотосенсоры от Sony.

Компоненты «продвинутой» версии iPhone 12 Pro стоят 406 долларов, то есть немногим дороже базовой модели гаджета. Остальная сумма складывается из затрат на разработку, рекламу, логистику и другие аспекты реализации смартфонов. Напомним, что в России цены на iPhone 12 стартуют от 79 990 рублей (889 долларов), а iPhone 12 Pro обойдется, как минимум, в 99 990 рублей (1322 доллара).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие модели iPhone перестанут обновляться в 2021 году.

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