В Японии подсчитали себестоимость iPhone 12

Японские аналитики выяснили, что компоненты флагманского смартфона Apple iPhone 12 обходятся производителю в 373 доллара.

Наиболее дорогостоящей деталью гаджета является OLED-матрица, стоимость которой составляет 70 долларов. Еще в 40 долларов обойдется чипсет Apple A14 Bionic, а третьей по дороговизне частью iPhone является флэш-память производства Samsung (19 долларов), пишет издание Nikkei. Еще в 5,5-7,4 доллара обходятся фотосенсоры от Sony.

Компоненты «продвинутой» версии iPhone 12 Pro стоят 406 долларов, то есть немногим дороже базовой модели гаджета. Остальная сумма складывается из затрат на разработку, рекламу, логистику и другие аспекты реализации смартфонов. Напомним, что в России цены на iPhone 12 стартуют от 79 990 рублей (889 долларов), а iPhone 12 Pro обойдется, как минимум, в 99 990 рублей (1322 доллара).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие модели iPhone перестанут обновляться в 2021 году.