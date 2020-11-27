Автобус и две легковушки выстроились в «паровозик» на Ленсовета

Автобус и две легковушки выстроились в &#171;паровозик&#187; на Ленсовета
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых авто.

Машины столкнулись в ночь на пятницу, 27 ноября, на улице Ленсовета Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы отметили, что транспортные средства не смогли разъехаться у торгово-развлекательного комплекса «Континент». На кадрах видно, что один из легковых автомобилей получил повреждения. У него помят бампер.

Детали столкновения машин не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Матроса Железняка разбились такси и машина на тест-драйве. На место прибыли две кареты скорой помощи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб паровозик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оксана Самойлова пожаловалась, что Джигана непросто прокормить
Петербуржцев в пятницу ждут мокрый снег и +2
«Балетная кикимора»: Волочкова показала шпагат на пальме
Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев зимой
Назван главный недостаток вакцин от коронавируса
Двух человек госпитализировали после ДТП в Петроградском районе
Автобус и две легковушки выстроились в «паровозик» на Ленсовета
В Тосненском районе частный дом горел на 60 «квадратах»