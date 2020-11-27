Автобус и две легковушки выстроились в «паровозик» на Ленсовета

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых авто.

Машины столкнулись в ночь на пятницу, 27 ноября, на улице Ленсовета Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы отметили, что транспортные средства не смогли разъехаться у торгово-развлекательного комплекса «Континент». На кадрах видно, что один из легковых автомобилей получил повреждения. У него помят бампер.

Детали столкновения машин не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Матроса Железняка разбились такси и машина на тест-драйве. На место прибыли две кареты скорой помощи.