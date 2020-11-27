Правительство Ленобласти планирует выделить на фуршет 5 млн рублей

Правительство Ленобласти планирует выделить на фуршет 5 млн рублей
Стоимость — 5 млн рублей. Фото: Pixabay

Правительство Ленобласти разместило на сайте госзакупок контракт на обслуживание фуршетов, стоимость — 5 млн рублей. Исполнитель обязан выполнить ряд обязательных условий.

Так, посуда должна быть исключительно фарфоровой или стекла. Никакого пластика и одноразовой утвари. Стол должны украшать живые цветы. В меню должны быть соленья, рыбные и мясные ассорти, сырная тарелка. Напитки — чай, кофе, морс, квас, алкоголь. К качестве аперитива будут наливать красное или бело вино, а дижестива — водку и коньяк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что контрольно-счетной палата Петербурга проверила театр «Мастерская» и обнаружила 150 финансово-хозяйственных нарушений за период с 2016 по 2018 годы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госзакупки ленобласть фуршеты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чечина освобождена от должности главы администрации Курортного района
Беременных и с ожирением: кого из петербуржцев отправят на принудительную ...
Стало известно, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу
Россияне смогут задать вопрос Путину
Правительство Ленобласти планирует выделить на фуршет 5 млн рублей
Создана комиссия: история с учительницей, не пускавшей ученика в туалет, ...
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Вирусолог заявил об исчезновении иммунитета к Covid-19 через полгода