На Поликарпова у аптеки выстроилась огромная очередь за лекарствами: фоторепортаж Gazeta.SPb

Люди смиренно ждут своей очереди, чтобы купить лекарства. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Люди смиренно ждут своей очереди, чтобы купить лекарства. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За таблетками на морозе стоят пожилые люди, которые хотят приобрести жизненно необходимые препараты.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 ноября, были замечены очереди у социальных аптек. Корреспондент Gazeta.SPb увидел вереницу людей у «Петербургской аптеки» на аллее Поликарпова. Заметно, что на морозе в основном стоят пожилые люди, желающие приобрести препарат «Ксарелто». Он снижает риск образования тромбов, лекарства долгое время не было в наличии и наконец его завезли.

Напоминаем, что власти призывают петербуржцев не скупать антибиотики и препараты от коронавируса без назначения врачей. Они уверяют, что в таком случае о дефиците переживать будет не нужно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Комздрав заявил: тотального дефицита лекарств в Петербурге нет.