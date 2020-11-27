В Ленобласти пройдет небольшой снег в субботу

В Ленобласти пройдет небольшой снег в субботу
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В Ленобласти в субботу, 28 ноября, ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег. Днем существенных осадков не ожидается.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Ленобласти ожидается ветер северных направлений, скорость его порывов составит 5-10 метров в секунду.

Столбики термометров покажут -1 …+4 градусов. Опасные метеорологические явления не ожидаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний рабочий день недели в Петербурге будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, а также мокрый снег. Об этом рассказал специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.

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