Стало известно, какая погода ждет петербуржцев до конца ноября

Стало известно какая погода будет в Петербурге и Ленобласти в последние дни ноября.

Подробности рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода будет в Петербурге и Ленобласти в последние дни ноября. Сильного холода в Северной столице до конца ноября ждать не стоит, потому что циклон идет в сторону Новгородской области.

Столбики термометров в ближайшие дни покажут от 0 до +2 градусов в Петербурге. В Ленобласти температура воздуха будет от -3 до +2 градусов. Потом циклон совсем уйдёт на юго-восток и юг, сообщает «78.ru».

В воскресенье, 29 ноября, в городе и области похолодает. Днем в Петербурге потеплеет до нуля, в Ленобласти столбики термометров опустятся до -5. А вот с 1 декабря ожидается понижение температуры воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.