«Зенит» улетел в Тулу на матч с «Арсеналом»

Встреча состоится 28 ноября в рамках РПЛ.

Футболисты петербургского клуба «Зенит» сегодня, 27 ноября, улетели в Тулу. Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых». Уже в эту субботу игроки выйдут на поле против местной команды «Арсенал» в рамках 16-го тура Тинькофф Российского Премьер-Лиги.

Известно, что на стадионе будут присутствовать болельщики, но ограниченное количество. Для тех, кто хочет поддержать «Зенит», выделили сто билетов.

Напоминаем, что «сине-бело-голубые» на данный момент смогли набрать 31 очко за 15 игр. Клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский уверен, что российские клубы пока не так хороши, как европейские. Актер считает, что потребуется время, прежде чем отечественные футболисты порадуют болельщиков громкими победами.