Боярский уверен, что российские клубы пока не так хороши, как европейские

Боярский уверен, что российские клубы пока не так хороши, как европейские
Боярский гордится своим любимым клубом. Фото: Зенит

Актер считает, что потребуется время, прежде чем отечественные футболисты порадуют болельщиков громкими победами.

Актер Михаил Боярский прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио». Знаменитость отметил, что ему понравилось, как играла его любимая команда, но он понимает, что соперник был слишком сильным. Своим мнением Боярский поделился с телеканалом «Санкт-Петербург».

Артист убежден, что хорошую игру показали Кержаков и Дзюба. Игра Азмуна Боярского не впечатлил – ему нужно время на восстановление, убежден актер. Знаменитость понимает, что на европейских турнирах россияне пока что – слабое звено, но он верит в успех «Зенита» на внутренней арене. Он ожидает, что игроки защитят титул чемпионов России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в ЛЧ. Дзюба отличился в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3). Он забил единственный мяч в составе «Зенита».

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